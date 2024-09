La panchina in Serie C poi la chiamata di Thiago Motta | chi è Jonas Rouhi il debuttante lanciato dalla Juventus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Aveva già esordito inA contro il Verona qualche settimana fa, questa volta però il 20ennedebutterà dal 1? in un deserto e anomalo Genoa-in programma sabato 28 settembre alle ore 18 (la gara si giocherà a porte chiuse a causa degli scontri tra i tifosi rossoblù e della Sampdoria nel derby della Lanterna). A svelarlo è proprioin conferenza stampa: “La formazione? Sì, l’ho già scelta. Volete saperla? Per una volta lo faccioGiocheranno: Perin,, Bremer, Kalulu e Danilo, capitano. Poi Fagioli, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic e Nico Gonzalez”. E così – dopo Mbangula e Savona – l’allenatore dei bianconeri si affida ancora una volta ai suoi giovani. Contro il Grifone toccherà allo svedese classe 2004. “Ha facilità nel trovare il fondo e nel servire palloni in quantità”, raccontò lo scorso anno Massimiliano Allegri su di lui.