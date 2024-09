Il film su Messina Denaro La città del boss dice no | Qui non lo proiettiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al Cinema Marconi di Castelvetrano, l’unico della, per tutta la settimana sarà in programmazione Beetlejuice Beetlejuice, l’ultimovisionario di Tim Burton. Poi arriverà il seguito di Joker. Il 10 ottobre toccherà ald’animazione Il robot selvaggio, storia di un robottino naufrago su un’isola remota che deve lottare per la propria sopravvivenza. Castelvetrano, provincia di Trapani, è ladi Matteo, ilarrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent’anni di latitanza e morto otto mesi dopo per un cancro. Il padrino non c’è più, ma nella suaforse c’è ancora traccia di una “memoria“ che inibisce la sopravvivenza. Il 10 ottobre, in tutti i cinema d’Italia non esce solo la storia del robottino Roz, ma soprattutto Iddu - L’ultimo padrino, diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Unche racconta proprio la latitanza di MMD.