È morta l’attrice Maggie Smith

(Di venerdì 27 settembre 2024) Èall’età di 89 annibritannica, nota in particolare per i film di Harry Potter e Downton Abbey. Ne danno la notizia i figli Toby Stephens e Chris Larkin: «È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame. Si è spenta pacificamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre. Era una persona estremamente riservata, alla fine era con amici e familiari. Lascia due figli e cinque affettuosi nipoti devastati dalla perdita della loro straordinaria madre e nonna».è una leggenda del teatro e dello schermo britannico, ha vinto due Oscar nel corso della sua carriera, per The Prime of Miss Jean Brodie nel 1970 e California Suite nel 1979. Ha anche ricevuto ben otto premi Bafta, considerato l’equivalente britannico degli Oscar. Articolo completo: Èdal blog Lettera43