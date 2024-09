Shakira pubblica il nuovo singolo Soltera

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024)oggi il, un inno femminile dal ritmo afrobeat contagioso É uscito oggi, giovedì 26 settembre, ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 4 ottobre, ilbrano della super star e vincitrice di Grammy e Latin Grammyè un inno femminile dal ritmo afrobeat contagioso, che ha già guadagnato visibilità online dopo le riprese del video, in uscita prossimamente, girato al LIV di Miami con la partecipazione di Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons. A novembre,inizierà il suo tour sold out Las Mujeres Ya No Lloran World Tour in Nord America e Canada, organizzato da Live Nation. La prima parte del tour partirà il 2 novembre da Palm Desert in California e toccherà poi Los Angeles, Miami, Toronto, Brooklyn, Chicago e molte altre città.