Promozione Biagio Nazzaro-Jesina parla il preparatore atletico biagiotto Jacopo Petrucci | Affronto la squadra della mia città

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ilrossoblù è uno jesino doc: “Ormai sono quattro anni che sfido i leoncelli, laper cui tifo, ma per i ragazzi vale tre punti come le altre che ci restano da giocare. A Chiaravalle mi ha fortemente voluto mister Bedetti: sto lavorando sull’atleta a 360°” CHIARAVALLE, 26 settembre 2024 – Per, il nuovoe collaboratore di mister Daniele Bedetti allaChiaravalle, quella contro lanon è una partita come tutte le altre., infatti, è nato e cresciuto a Jesi e non nasconde la sua fede leoncella. “Anche se ormai sono quattro anni che sfido lada avversario – spiega -, per me resta sempre una sfida particolare. Quest’anno, poi, credo che sia lapiù attrezzata per vincere il campionato di