Pensionati con lavoro autonomo | gli esclusi dall’obbligo di Dichiarazione reddituale

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503 fissa all’articolo 10 le regole sul cumulo tra i redditi da pensione e quelli derivanti da prestazioni dadipendente o attività di: si parla in soldoni deicon contratti di. Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con i redditi dai titolari di pensione sono obbligati a produrre all’Ente previdenziale che eroga la prestazione pensionistica ladei redditi da, riferiti all’anno precedente.La comunicazione dev’essere resa entro lo stesso termine previsto per ladei redditi ai fini Irpef per il medesimo anno.