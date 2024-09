Nel derby di Genova Fabio Borini questa volta ha fatto da sé

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un pallone che arriva con i giri giusti sul destro, l’impossibilità di elaborare un pensiero che non sia il tiro in porta.si è regalato così un momento di immortalità, riprendendo undi Coppa Italia che la Sampdoria non avrebbe meritato di perdere eppure stava perdendo, bloccata in una sorta di maledizione poi sfatata ai calci di rigore, in un sedicesimo di Coppa dal valore ben più grande di quello nominale. I blucerchiati ci arrivavano con la fame di chi si ritrova in Serie B mentre i rivali di sempre sono ai piani alti, il tutto in un inizio di stagione più tormentato del previsto, con un cambio di allenatore già in archivio.