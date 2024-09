Mulinacci Siena Club Fedelissimi | Ringrazio per quanto è stato fatto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Una proprietà si giudica quando va via, non quando arriva, all’inizio, si sa, sono tutti bravi. E adesso che siamo vicini all’addio, non posso che ringraziare, per quello che ha, Simone Giacomini". Così il presidente del, Lorenzo, all’indomani della notizia sulla cessione delle quote di maggioranza della Robur al fondo svedese. "Giacomini ha preso una società che nessuno voleva – ha sottolineato–, con una rosa da costruire, senza stadio e senza un campo di allenamento. Dopo aver stravinto il campionato di Eccellenza, ha realizzato questa operazione con la squadra prima in Serie D e con una società senza debiti. Diciamo che èil miglior presidente degli ultimi anni ". "La cosa più importante – ha proseguito – è che questo passaggio di consegne non stravolga lo staff tecnico, nel segno della continuità.