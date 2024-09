L’Ajax di Farioli è già preoccupante? Se lo chiede anche il tecnico | Sì e no c’è tanto lavoro da fare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quest’estate Francescoha lasciato il Nizza per accasarsi al; con due partite in meno rispetto alle altre in Eredivisie (per sciopero della polizia), è al nono posto con 7 punti in classifica. Questa sera affronterà il primo match di Europa League contro il Besiktas dopo aver superato la fase dei preliminari.non è più quello di un tempo,: «Sono preoccupato? Sì e no» I risultati del club guidato dalitaliano sono altalenanti, ma compliceun mercato che non ha visto arrivare calciatori in grado di cambiare la rotta., infatti, aveva bisogno di ripartire dopo una stagione deludente. E aveva sceltoproprio perché col Nizza era riuscito a far rinascere un club che si stava perdendo negli anni.