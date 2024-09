La gestione dei rifiuti Nuova isola ecologica Sorgerà in piazza Abba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Comune punta a migliorare ladeinella frazione costiera, specialmente per quel che riguarda il conferimento da parte delle utenze fluttuanti delle seconde case. Per questo, la giunta ha approvato il progetto per la realizzazione di un’in. L’iniziativa era partita in via sperimentale già quest’estate: in un primo momento, a servizio dei turisti, il Comune di concerto con Ersu aveva attrezzato il servizio di Ecomobile, sia inche inBrodolini. Ma alla luce dei risultati, è stato ritenuto necessario un altro tipo di servizio per coloro che non possono avvalersi del porta-a-porta seguendo il calendario dei ritiri.