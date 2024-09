La community di Bergamonews si allarga | su Facebook superata quota 300mila followers

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Questa mattinaha raggiunto un importante traguardo. Un risultato che qualcuno potrebbe giudicare come marginale o dalla valenza puramente simbolica, ma che nella realtà dei fatti è frutto delle incalcolabili ore di lavoro che negli ultimi anni i componenti della nostra redazione hanno dedicato alla cura dei nostri account social. Il profilodel nostro giornale ha oggi (25 settembre) toccato e superato la soglia dei 300.000. Una meta che forse tanto meta non lo è, visto che in un certo senso rappresenta una tappa di un processo di crescita che non si arresterà certo oggi. Un traguardo che tuttavia non può che renderci pieni di orgoglio e offrirci i motivi per festeggiare un’altra pietra miliare del quotidiano. Un successo reso possibile solamente grazie a voi, i nostri lettori.