La Cina è vicina | così ha spento il motore ai colossi tedeschi dell' auto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ci sono due livelli di lettura per comprendere cosa sta accadendo nel mondomotive: uno è industriale, l'altro è sociale. La questione industriale sta segnando una crisi del settore, accentuata soprattutto dal passaggio all'elettrico. Ia Volkswagen stanno conoscendo una crisi mai vissuta prima, un vero e proprio trauma: chiudere il primo stabilimento e lasciare a casa i lavoratori è come subire sul ring il primo colpo che apre una ferita; capire cosa succederà dopo non è facile, perché quel sangue che sgorga è un segnale di declino. La crisi industriale tedesca è la crisi di un moo che non tiene più, è il crepuscolo di una arroganza diventata follia: l'idea del primato'industria tedesca ea sua eccellenza tecnologica volge al termine. E i segnali erano tutti evidenti anni fa ma l'innamoramento verso il moo renano offuscavano una lucida analisi.