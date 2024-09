Il sindaco Mastrocinque in udienza dal Papa | donato il Carro di Grano col logo del Giubileo 2025

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn momento toccante, un incontro che ha rappresentato molto perche’ pieno di tanti significati. L’a Roma colha rappresentato per ildi Foglianise, Giovanni, e per la folta delegazione di concittadini al seguito, l’occasione per rinsaldare la fede e per portare a conoscenza del Santo Padre cosa accade nel piccolo centro sannita ogni 16 di agosto. Una manifestazione di devozione assoluta per San Rocco che ha portato, nel corso degli anni, a mettere in piedi una manifestazione riconosciuta e apprezzata da tutti. I Carri disono l’emblema di Foglianise, la devozione nei confronti del Santo e’ stata la molla per mettere in piedi unin particolare che, alla fine, e’ arrivato proprio sotto il tocco diFrancesco nella giornata di ieri.