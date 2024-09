Il dottor Antonio Fiore AslRm3 | Sport e movimento sono fondamentali per la salute ma attenzione al fai da te

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma – L’attività fisica è una vera e propria “medicina” per lafisica e mentale, ma per essere efficace deve essere svolta cone sotto la guida di un esperto. È questo il messaggio chiaro lanciato dal, responsabile della medicina dellodell’ASL RM 3, durante un’intervista in cui ha illustrato i benefici e i rischi dell’esercizio fisico. “Le leggi della fisiologia dell’eserciziovalide per tutti, atleti e persone comuni”, ha affermato.e attività fisica: due mondi da distingueredistingue tra, inteso come attività agonistica organizzata, e attività motoria, che include qualsiasiche comporta un dispendio energetico, come camminare o rifare il letto.