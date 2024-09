A scuola con l’influencer | offerta didattica del gruppo Hera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Costruire un flip-book animato per riflettere su comportamenti e azioni da attuare per ridurre l’impronta idrica, parlare con una green influencer, come Giorgia Pagliuca, di fast fashion, visitare online uno degli osservatori climatici del Cnr noto a livello internazionale, intervistare, in presenza, nomi conosciuti del giornalismo e ricercatori sui più attuali temi ambientali, oppure partecipare a giochi di ruolo e svolgere azioni concrete di cittadinanza attiva. Sono tante le proposte didattiche gratuite, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, che iloffre per l’anno in corso col proposito di promuovere una cultura di sostenibilità, coinvolgendo i ragazzi, pure attraverso il gioco, per farli diventare protagonisti attivi. L’supera complessivamente i 70 progetti comprese le visite guidate, anche in modalità virtuale, agli impianti gestiti dalla multiutility.