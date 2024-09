? Europa League | Roma-Athletic Bilbao un nuovo inizio per i Giallorossi | Il Pronostico

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di giovedì 26 settembre 2024) La nuova avventura dellainparte con una sfida inedita e affascinante: all’Olimpico arriva per la prima volta l’, uno dei club storici della Liga spagnola. La squadra giallorossa, ancora scossa dai recenti cambiamenti, tra cui l’addio a Daniele De Rossi e l’arrivo di Ivan Juric in panchina, si prepara ad affrontare un formato diche quest’anno ricalca quello della Champions. Questoformat prevede otto partite con altrettanti avversari diretti, e iavranno un cammino che li vedrà opposti a squadre come Dinamo Kiev, Braga, Eintracht Francoforte e la trasferta più affascinante contro il Tottenham. Tuttavia, è cruciale partire con il piede giusto, sfruttando un calendario iniziale favorevole che vede laimpegnata contro squadre come Elfsborg, Dinamo Kiev e Union Saint-Gilloise.