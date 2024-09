Strage familiare a Nuoro bilancio gravissimo | 3 morti e 4 feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo ladi Paderno Dugnano, arriva la notizia di un’altra sconvolgente tragediache ha provocato 3e 4. I drammatici fatti si sono svolti a, dove un uomo di 45 anni avrebbe aperto il fuoco in due abitazioni diverse contro i suoi familiari per poi rivolgere l’arma contro se stesso e suicidarsi. La dinamica dellaSecondo una prima ricostruzione il 45enne nella sua abitazione in via Ichnusa, dopo una lite, avrebbe sparato e ucciso prima la moglie e la figlia che sarebbe maggiorenne, per poi sparare anche contro gli altri due figli di 9 e 14 anni e il vicino di casa, che sarebbe stato ritrovato nelle scale dell’edificio. Dopo quella mattanza il 45enne si sarebbe poi recato a casa dell’anziana madre 83enne, in via Gonario Pinna, ferendola alla testa e provocandole un trauma cranico per poi suicidarsi.