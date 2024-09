Lazio che esordio in Europa League! Dominata la Dinamo Kiev

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoled√¨ 25 settembre 2024) Parte alla grande il cammino inper lanella fase campionato del nuovo formato della competizione. In trasferta contro lala squadra di Baroni domina e porta a casa i primi tre punti grazie a un netto 0-3 BUONA LA PRIMA¬†‚Äď Unda ricordare per¬†Marco Baroni¬†da allenatore quello in: il tecnico alla guida della¬†¬†parte infatti con una vittoria importante in¬†, nella fase campionato della competizione. Il tutto dopo la sconfitta in Serie A contro la Fiorentina. A farne le spese √® la, in una partita giocata ad Amburgo per i purtroppo noti accadimenti in Ucraina. Si decide tutto, di fatto, nella prima frazione di gioco: dopo soli cinque minuti √® infatti¬†Dia¬†a sbloccare il risultato.