Giornata Mondiale dei Sogni cos’è e perché si celebra

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ladei, o World Dream Day, è una ricorrenza internazionale che siil 25 settembre. Creata dall’educatrice americana Ozioma Egwuonwu nel 2012, rappresenta un’occasione per parlare di realizzazione umana a ogni livello: culturale, sociale, politico. La, infatti, non si focalizza tanto sull’aspetto onirico del sogno, che ha affascinato gli esseri umani fin dai tempi antichi, quanto sugli obiettivi che vogliamo realizzare nella vita. Il World Dream Day, infatti, è l’unicapartecipativa globale organizzata con il preciso scopo di incoraggiare e attivare idee. La parola Sogno incastonata in un artwork (fonte: Unsplash)Come ha voluto da subito Egwuonwu, il World Dream Day è una vera dichiarazione d’intenti.