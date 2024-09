Da Rivelazioni a Un giorno di ordinaria follia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Michael Douglas compie oggi 80 anni. Figlio del mitico Kirk, Michael diventa celebre nel 1987 dopo tantissima gavetta in tv grazie a Wall Street di Oliver Stone – il ruolo è quello dello spietato broker Gordon Gekko, simbolo dell’America reaganiana. Un personaggio che gli fa vincere un Oscar come Miglior attore e gli apre molte possibilità . Anche improbabili, come diventare il sex symbol di alcuni thriller erotici che hanno segnato un’epoca.