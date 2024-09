Curiosità reali | il principe Harry rivela la foto sulla schermata del suo smartphone

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 25 settembre 2024) C’è chi ha quella del figlio e chi quella della madre. Chi ha quella del proprio cane o gatto e chi quella della squadra del cuore. Infinite sono le scelte quando si tratta di decidere qualeutilizzare per ladi blocco del proprio. Un’immagine solitamente non selezionata a casa ma il frutto di un ragionamento basato sulle proprie, principali, passioni. I royal e loI royal non sono diversi. Anche se della loro vita privata si sa ben poco, proprio come i “comuni mortali” usano whatsapp, scrollano su Facebook e mettono unapreferita comequando va in blocco il loro. Già. Ma cosa scelgono? Ilha deciso di raccontarlo al mondo.