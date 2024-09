Che rapporti ci sono fra i Beabaldi oggi? Beatrice spiega come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Giuseppe Garibaldi eLuzzi dopo la fine del Grande Fratello hanno iniziato a vivere la loro amicizia speciale lontani dalle telecamere, prima in gran segreto e poi alla luce del sole. Ihanno così continuato a vivere fino a luglio, quando Deianira Marzano si era detta sicura di un loro fidanzamento. “Leprocedono più che bene e loro continuano a vedersi. Ma non è mica finita qui la storia.fidanzati ufficialmente, hanno trascorso due giorni a Milazzo, dove venerdì hanno un evento, e hanno passato una notte in hotel“. Quel fidanzamento sarebbe però durato pochissimo, dato che poco dopolo ha smesso di seguire su Instagram. “In realtà io non l’ho tolto il segui” – la sua giustificazione dopo essere stata sgamata – “Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui, che scatole“.