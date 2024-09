Calcio in prima categoria oggi pomeriggio iL serricciolo di borghetti prova a rifarsi in coppa toscana contro il Romagnano Avremmo meritato il pareggio con il Porcari Ora testa bassa e lavorare sodo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il debutto casalingo non ha portato i frutti sperati e così ilha dovuto fare i conti con lasconfitta. A raccogliere l’intera posta in palio è stato, infatti, l’Academyche con un gol siglato nei primi minuti ha portato a casa la vittoria, impedendo ai gialloblù di trovare la via del. A commentare il match è mister. "Pronti via e dopo appena 2 minuti abbiamo subito gol con un gran tiro della domenica di Menichetti. La rete incassata ci avrebbe dovuto dare la carica – spiega – ma, invece, abbiamo sofferto la loro fisicità e il loro agonismo per almeno 35 minuti, rischiando parecchio con la potente conclusione di Ezzachi che si è stampata sulla traversa Poi nella restante parte del primo tempo siamo riusciti, facendo qualche cambio e modificando il sistema di gioco, a prendere le giustemisure.