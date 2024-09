Torino-Empoli i toscani strappano il pass Adesso c’è la Fiorentina in Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Si è chiusa con la vittoria dell’la sfida ditra ile i. Sfida dal sapore di Serie A, con l’che sfrutta qualche disattenzione dei piemontesi e strappa il. Gli azzurri incontreranno ora laagli ottavi di finale. ATTENZIONE – Si è chiusa con la vittoria dell’la serata di. Gli azzurri hanno vinto 1-0 in casa dele hanno strappato ilper gli ottavi di finale. Il, felice per il primato in Serie A, non riesce a gestire le forze in campo e si fa sorprendere dall’che alla mezz’ora trova il gol del vantaggio. I granata, scesi in campo con pochissimo turnover, provano a gestire il match sin dal primo pallone. Alla mezz’ora del primo tempo arriva il gol degli ospiti con Emmanuel Ekong che di testa incorna dopo un gran assist di Nicolas Haas.