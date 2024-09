MotoGP il VR46 Racing Team verso il GP d’Indonesia Bezzecchi | Siamo in crescita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Non vedo l’ora di partire e di arrivare in Indonesia anche per la parata di mercoledì.stati ospiti a Bali quest’estate e il clima e l’accoglienza sono stati pazzeschi. Sarà speciale. In più, con questa gara, iniziano una serie di GP su alcuni dei miei circuiti preferiti del calendario. Arriviamo dal weekend molto ‘solido’ di Misano ecresciuti ancora”. Sono le parole di Marcoa pochi giorni dal GP in programma in Indonesia questo fine settimana. “Arrivare in Indonesia sarà speciale, considerato che sarà il nostro nuovo GP di casa. Sarà una settimana impegnativa ma l’accoglienza sono sicuro che sarà davvero unica. A Misano, soprattutto nella gara lunga, ho fatto fatica. La caduta del venerdì ha complicato tutto. Ora recupero energie e torno al lavoro. Cercherò di ricucire il gap con i migliori e di riprendere confidenza alla guida.