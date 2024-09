Luna Rossa in finale di Youth America’s Cup! Sarà ‘rivincita’ con American Magic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024)completa l’opera e si qualifica ufficialmente per ladellaCup 2024, prima edizione della competizione velistica giovanile (under 25) riservata agli AC40. Il team Prada Pirelli, nelle quattro regate di flotta odierne, ha raccolto un primo e tre secondi posti chiudendo dunque al comando le semifinali con un totale di 31 punti. Giovedì 26 settembre il sodalizio italiano se la vedrà con gli statunitensi di New York(in una sorta di rivincita della semidi Louis Vuitton Cup persa da Patriot per 5-3) in un singolo match race che metterà in palio il trofeo. Da applausi il rendimento dell’equipaggio tricolore composto dai timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini e dai trimmer Rocco Falcone e Federico Colaninno, che ha impressionato anche nell’ultima regata nonostante una qualificazione ormai acquisita.