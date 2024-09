La Vuelle deve mettere a punto il motore | Dobbiamo aumentare la nostra aggressività

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) A cinque giorni dall’inizio del campionato - domenica esordio a Lecce contro Nardò di coach Dalmonte - potrebbe essere di grande utilità allo staff tecnico l’accordo presentato ieri pomeriggio all’Hotel Baia Flaminia con K-Sport di Mirko Marcolini, una realtà tutta pesarese che sta spopolando nel mondo del calcio (80 club utilizzano questo metodo, compresi quelli di serie A) ed ora vuole affermarsi in quello del basket. "Si tratta di un sistema molto semplice: un’antenna collega il dispositivo col giocatore e ci permette di avere in tempo reale i suoi dati durante l’allenamento - spiega Roberto Venerandi -. Questo aiuta me come preparatore ma non solo: l’intero staff può valutare se ciò che avevamo teorizzato prima della seduta si è davvero realizzato e consente al giocatore stesso di valutare la sua prestazione, se ha dato il 100% o il suo fisico gli avrebbe permesso anche di più.