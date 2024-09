La Russa | rimaste casematte sinistra vanno abbattute

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set. (askanews) – "La nuova egemonia della? Forse c'è meno egemonia, ma è rimasta la struttura e sono rimasti coloro che sono a guardia della struttura, non voglio dire armata". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio Laintervenendo, in Sala Koch al Senato, al convegno intitolato "Da Gramsci a Gentile. Esiste l'egemonia culturale", organizzato dalla Fondazione Alleanza Nazionale. "Le, espressione usata da Gramsci, sono sempreben occupate, non credo ci debba essere nulla di male ad abbatterle e a lasciare la pianura, luoghi aperti alle incursioni di tutti senza che nessuno voglia limitare le espressioni degli altri" ha concluso La.