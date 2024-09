Hihglights e gol Real Madrid-Alaves 3-2 Liga 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Idegli highlights e i gol di, sfida valida per la settima giornata della. Vittoria col brivido per gli uomini di Carlo Ancelotti, che si impongono per 3-2 dopo essere stati in vantaggio per 3-0. Ad aprire le marcature è Lucas Vazquez, mentre sono Mbappé e Rodrygo ad arrotondare il risultato. Quando tutto sembra deciso, Benavidez trova un gran gol per riaprire il match, a cui segue un minuto dopo la rete di Kike Garcia, ma non basta agli ospiti.e gol3-2,) SportFace.