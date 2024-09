Dramma a Torre del Greco studente 16enne precipita giù dalla finestra della scuola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) Questa mattina adel, in provincia di Napoli, un ragazzo di 16 anni èto giùdel secondo piano dell’istituto superiore “E. Pantaleo” in via Cimaglia. La tragedia si sarebbe verificata poco prima dell’inizio delle lezioni.cade giù: la ricostruzione Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari dell’1-1-8, che hanno soccorso il ragazzo e l’hanno portato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare a Ponticelli, dove è attualmente ricoverato in condizioni molto gravi e in pericolo di vita. Secondo le notizie trapelate i medici starebbero operando il ragazzo, giunto in codice rosso, nel tentativo disperato di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per provare a ricostruire latica vicenda, che al momento risulta ancora poco chiara.