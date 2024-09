Atalanta-Como rinviata | le formazioni ufficiali si possono cambiare? Il regolamento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024)è statadi ventiquattrore a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città di Bergamo: questo vuol dire che lediramate ieri non sono più vincolanti per la partita con calcio d’inizio a questo punto alle ore 20.45 di martedì 24 settembre. Andiamo allora a scoprire cosa dice ilnel dettaglio. Sgomberiamo subito il campo da qualsiasi equivoco: lesono una prassi del mondo del calcio, ma gli allenatori, potenzialmente,modificare gli undici in campo e la lista dei panchinari anche a ridosso del match, purché ne sia data comunicazione all’arbitro. Da protocollo, pertanto, lescelte ieri dai due tecnici, Gasperini e Fabregas, non sono assolutamente vincolanti per la partita che non si è più giocata ieri ma oggi, dal momento che non si è mai iniziato a giocare.