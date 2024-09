14enne esce dall’aula a scuola e muore sul colpo | compagni sotto shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Una tragedia ha colpito la città di Fano, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita durante l’orario scolastico a causa di un improvviso malore. Il giovane studente frequentava l’istituto superiore Olivetti, e il drammatico episodio si è verificato poco prima delle 9 del mattino, all’inizio della giornata scolastica. Dopo aver chiesto il permesso alle insegnanti per uscire, forse per riempire la borraccia, il ragazzo si è accasciato privo di sensi non lontano dalla classe. Idie i docenti hanno subito cercato di prestargli soccorso, ma purtroppo il malore è stato fatale. Il personale sanitario del 118 è intervenuto prontamente, cercando di rianimare il ragazzo con manovre cardiache e l’uso del defibrillatore. Lo studente è stato trasportato nel cortile della, dove i tentativi di salvarlo sono proseguiti a lungo, ma purtroppo senza successo.