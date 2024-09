Sanmichelese senza limiti Il Fiorano cola a picco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024): Baciocchi, Hoxha, Kwakye (74’ Hadine), Torlai (45’Guidetti), Vacondio, Nocetti, Fabbri (85’Rrushi), Mastroleo (80’ Manzo), Corrente, Olmi (63’ Neri), Ienna. A disp. D’Arca, Wusu, Scalabrini, Fornasari. All. Cavalli: Schiuma, Costa, Merli, Baisi (77’ Casini), Farina, Ferrari, Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini (72’ Rafrafi), Frimpong (77’ Gorzanelli). A disp. Paganelli, Doku, Pasini, Geti. All. Azzurro Arbitro: Artoni di Reggio Reti: 12’ Manzini, 15’ Frimpong, 55’ Manzini Note: ammoniti Kwakye e Merli Lasi prende il derby "ceramico" e con la seconda vittoria di fila risponde al tentativo di fuga della Cdr Mutina, mentre per il(quarto ko su 4 gare e 13 gol subiti) è sempre notte fonda.