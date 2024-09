Rebecca Staffelli abito azzurro metallo al GF 23 09 | brand e prezzo

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 23 Settembre 2024 8:56 pm by Redazioneper la terza puntata del Grande Fratello 18 sceglie di indossare unmetallizzato. L’opinionista social, nella serata del 23 settembre 2024, sfoggia un outfit che attira l’attenzione sul web. Infatti, molti telespettatori stanno chiedendo ile il costo del vestito corto da lei indossato stasera. Per la seconda edizione consecutiva,si ritrova a svolgere il ruolo di commentatrice social, rivelando nello studio di Canale 5 l’opinione del pubblico. Ogni sera sfoggia un nuovo look e quello di stasera non poteva di certo passare inosservato. Ma vediamo insieme cosa indossa nella terza puntata