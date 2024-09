Per celebrare un anniversario importante il marchio ha dato vita ad una capsule collection speciale Da scoprire dal vivo durante un evento imperdibile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sharing is caring, recita un noto modo di dire inglese. La condivisione, così come il concetto di community, è alla base della collezione realizzata da Fiorella Rubino peri suoi 20 anni. Il brand, che da sempre ha come obiettivo la valorizzazione di ogni tipo di corpo, ha scelto così di daread una. Una proposta di capi unica nel suo genere, dedicata alle donne che ogni giorno esprimono la propria personalità attraverso ciò che indossano. Sentendosi davvero se stesse.