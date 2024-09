Palazzo Vecchio stanzia 12 milioni di euro per migliorare la sicurezza dei pedoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Firenze, 23 settembre 2024 – Tutelare maggiormente i. È l'obiettivo di una serie di progetti, del valore di poco meno di 1,2di, approvati dalla giunta comunale e illustrati oggi dall'assessore alla mobilità di, Andrea Giorgio, durante il consiglio comunale. Gli interventi si concentreranno in particolare sugli attraversamenti pedonali più problematici per ladi chi va a piedi. La volontà del Comune èla visibilità degli attraversamenti pedonali grazie anche all'installazione di 'Safety cross', il sistema lampeggiante in presenza di. In questi giorni, sono iniziati i primi cantieri del primo lotto di progetti: si tratta dell'intervento relativo all'attraversamento pedonale rialzato in via Piagentina, all'angolo con via Gioberti.