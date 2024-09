One Piece | come potrebbe essere Joe Manganiello nei panni di Crocodile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il team di Onediventa sempre più grande. Dalla troupe al cast, Netflix sta reclutando in grande stile per la seconda stagione di One, ora che la serie ha ripreso la produzione. Con Luffy a capo dell’equipaggio, tutti gli occhi sono puntati sulla seconda stagione di, che porterà in vita alcuni grandi personaggi. Non molto tempo fa, Netflix ha persino confermato che Joesi è unito al cast della serie per dare vita a. Grazie ad una grandiosa fan art, possiamo vedereapparire neidel cattivo.potete vedere, l’immagine proviene da K164 su X (Twitter) che ha fatto un abile editing per portarein vita nel mondo di One. Lo scatto ci dà una chiara visione dila star di True Bloodapparire quando si scontrerà con la banda di Cappello di Paglia.