Mondiali di Zurigo 2024 Carapaz non ci sarà | Priorità alla mia famiglia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre- Nello sport, come nella vita, ci sonoche vanno oltre qualsiasi obiettivo: lo sa bene Richard, che annuncia il forfait daidiper restare vicinopropria, alle prese con un momento molto complicato. I dettagli A raccontare tutto, dgrande paura all'altrettanto grande sospiro di sollievo, è stato proprio il vincitore del Giro d'Italia 2019. "Sono stato obbligato a tornare in Ecuador perché ho dovuto accompagnare mia figlia, che ha subito un intervento di emergenza che fortunatamente è andato bene. Ora ha però ancora bisogno di attenzioni e, parlando solo del lato sportivo, in questi giorni non ho potuto allenarmi come volevo e come avrei dovuto. Quindi - conclude- non sarò aper i".