L’indiscrezione | nessuna cessione del 50% al fondo Altivest Capital che però è partner della società di via Copparo Tacopina sicuro | Un club è abbastanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Oneis enough". Una. Senza giri di parole, contattato da Il Resto del Carlino, Joeha smentito seccamente il suo coinvolgimento nella trattativa per l’acquisizione del Tranmere Rovers, ilinglese con sede a Birkenhead che milita nella Football League Two. Ma quindi cos’è questa storia del presidenteinteressato al Tranmere Rovers e soprattutto è vero che ilavrebbe acquisito il 50% delle quoteSpal? Le cose non starebbero esattamente così. Si può affermare con certezza che ilcon sede in Florida siadeldi via. Immagini di giocatoriSpal e dello stadio Mazza appaiono sul sito ufficiale di, il cui Ceo e presidente Michael Junco è venuto a Ferrara un mese fa per assistere alla gara con l’Ascoli.