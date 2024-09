La riduzione dei tassi Il calo degli interessi spinge la crescita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Patuelli * In questo inizio di autunno le prospettive dell’economia italiana appaiono, per ora, prevalentemente positive, pur con interrogativi e preoccupazioni. L’inflazione ad agosto in Italia era ridotta all’1,1%, rispetto all’1,9% della Germania, all’1,8% della Francia, al 2,3% della Spagna e al 25,7% del 1975, massimo registrato nell’Italia postbellica. Ildell’inflazione ha convinto la Bce a ridurre ulteriormente i, ora fra il 3,5% e il 3,65%, più bassi di quelli Usa che, seppur diminuiti, sono ancora al 5%, come quelli della Gran Bretagna, mentre gran parteStati europei non appartenenti all’area dell’Euro haancor più alti, per non parlare di quelli della Russia (19%) e della Turchia (50%). La diminuzione deiufficiali della Bce era stata anticipata dai mercati e dalle banche che precorrono ora anche ulteriori cali.