Inter si riparte con un’esigenza Atteggiamento diverso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’deve subito ripartire dopo il ko nel derby contro il Milan per 1-2. I nerazzurri sono consapevoli delle proprie grandi qualità, ma è a partire dalla testa che deve avvenire l’inversione di tendenza sperata. LA SITUAZIONE – L’, dopo 5 giornate di Serie A, si ritrova a 8 punti in classifica. Sono tre le lunghezze che separano i nerazzurri dalla vetta, momentaneamente occupata dal Torino di Paolo Vanoli, per cui vi è sicuramente tutto il tempo a disposizione per poter tornare a ragionare di una squadra in lotta serrata per lo scudetto. Certo, una differenza rispetto allo scorso anno sembra evidente: l’attenzione riversata dai nerazzurri sulla Champions League fa pensare che le energie mentali da spendere in tale competizione possano influire sul rendimento in Serie A, in prossimità di ogni doppio impegno settimanale.