Il Gladiatore 2 | Paul Mescal affronta i fantasmi della storia romana nel nuovo trailer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il2:nelLa Paramount ha appena rilasciato un altro sguardo all’attesissimo sequel deldi Ridley Scott, IlII, in uscita il 22 novembre, e promette di essere uno dei film dell’anno. E questoha anche rivelato un vero e proprio shockinterpreta il figlio del Massimo di Russell Crowe., come sappiamo, interpreta Lucio, il figlio di Massimo e il nipote di Commodo dell’originale del 2000, mentre Pedro Pascal interpreta un generale che è stato scacciato. Denzel Washington veste i panni di Macrinus, un ex schiavo diventato mercante che cerca di vendicarsi su larga scala. Joseph Quinn e Fred Hechinger interpretano i due imperatori gemelli Gata e Caracalla. Derek Jacobi e Connie Nielsen riprenderanno i loro ruoli dall’originale.