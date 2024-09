Grave lutto per Marco Mengoni | è morta la madre Nadia Ferrari

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 23 settembre 2024) Unha colpito, che ha perso la mamma,, all’età di 61 anni. A darne notizia per primo il gruppo Facebook Ronciglione per, nato per supportare il cantante, originario proprio del paesino in provincia di Viterbo. Nello stesso paese si svolgeranno anche i funerali della donna, malata da tempo, che avranno luogo martedì 24 settembre alle 11:00.ha sempre rivolto parole molto belle per la mamma, cui dava il merito di averlo da sempre stimolato a intraprendere la carriera di cantante, e di averlo sempre supportato, assieme al marito, Maurizio. Poco dopo la vittoria sanremese con il brano Due vite aveva dichiarato: “Appena sceso dal palco per prima cosa ho chiamato mia mamma. Lei non mi ha risposto per ben due volte. Poi ha risposto e mi ha detto ‘Scusa, ero in piazza a festeggiare’. E allora l’ho perdonata”.