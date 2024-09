Decreto obbligo assicurativo per imprese scatta da gennaio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) L'per i danni catastrofali per le, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 entrerà in vigore il primo2025 e interesserà tutte lecon sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio. E' quanto prevede lo schema diinterministeriale illustrato oggi al Mimit alla presenza del ministro Adolfo Urso che ha sottolineato come ilsegni "un passo importante verso la messa in sicurezza del nostro sistema produttivo". Ilinterministeriale prevede "premi proporzionali ai rischi tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati".