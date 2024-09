Cosa si intende per fetus in fetu la sindrome del gemello parassita o inglobato

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 23 settembre 2024) Come lascia suggerire l’espressione latina, con il terminein(FIF) parliamo di una rara anomalia congenita per la quale vi è un feto all’interno di un altro feto. Per quanto possa apparire sconvolgente è un disturbo che, come riportato in questo studio, è da considerarsi benigno.siperin? Ilinè quell’anomalia congenita per cui un feto malformato cresce all’interno del corpo del suo. Propriamente, riprendendo la definizione impiegata dallo studio pubblicato sul Journal of Research in Medical Science, ilinè unmonocoriale-diamnotico, monozigote del suo portatore.