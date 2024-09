Ci sono tutti tranne Sinner | l’hanno escluso dalla festa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 23 settembre 2024) Janniknon meritava un trattamento del genere:a priori, nessuno l’ha invitato alla grande. In totale50 e provengonodal mondo dello sport. In certi casi appartengono a mondi diametralmente opposti, ma li accomuna il fatto di essere delle icone e di esercitare una grande influenza sulle persone che ne seguono le gesta. Janniknon ha ricevuto l’ “invito” (AnsaFoto) – Ilveggente.itC’è un particolare della classifica pubblicatarivista statunitense Sports Illustrated che, tuttavia, ha fatto storcere il naso agli italiani e non solo. Nell’elencare i personaggi sportivi più influenti al giorno d’oggi, il magazine, in effetti, ha dimenticato di inserire un nome d’un certo spessore. Qualcuno che influente lo è di certo e che, per di più, lo è in maniera estremamente positiva.