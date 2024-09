Regionali Atletica di Rieti | Villa Gugliemi Nissolino Latina 80 e Fiamme Gialle Simoni sul podio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Sono stati assegnati i titolialla categoria Cadette e Cadetti di. Allo Stadio Guidobaldi diè stata una lunga giornata di gare, che hanno visto protagonisti gli atleti dell’Under 16. La competizione è stata importante in vista dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni a Caorle, che si svolgerà nel week end 5-6 ottobre. Il racconto delle gare e tutte le medaglie vinte – Fonte lazio.fidal.it Cadetti – Con 8.91, vicinissimo al pb che ha riscritto il primato regionale a inizio stagione, Artem Shablii (Guglielmi) è il campione regionale degli 80. Sui 300 Edoardo Petriaggi, portacolori dell’Esercito Sport&Giovani, chiude in 36.83 per il titolo. Sui 1000 e sui 2000 nessuna sorpresa: è targato Runners Ciampino con 2:41.48 nei 1000 e 5.56.