Prato fuori gli artigli Testa e coraggio Sammaurese ostica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) "Non dobbiamo mai perdere la nostra identità e la voglia di essere propositivi e di fare partite d’attacco. Bisogna migliorare dal punto di vista della mentalità, ma sono sicuro che già contro lasi vedrà un’altra squadra". Parola di Maurizio Ridolfi, che in vista del calcio d’avvio di oggi (ore 15) allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli, ha voluto mandare un messaggio alla squadra. Il, in questa terza giornata del girone D di serie D, non può permettersi di sbagliare atteggiamento. Anche perché di fronte ci sarà una squadra, quella allenata da Mirko Taccola, alla caccia di riscatto dopo il tonfo interno (0-3) di settimana scorsa contro il Ravenna. "Mi aspetto unaorgogliosa, rognosa e che avrà una gran voglia di rivalsa. Ci verranno a pressare alti e proveranno a non farci giocare.