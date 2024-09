Oltre 35 anni di esperienza A bordo coccole di lusso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) L’di35nel settore delle crociere diè una garanzia per Seabourn. Con le ultime nate della flotta, Seabourn Venture e Seabourn Pursuit, entrambe progettate per esplorazioni polari e avventure in luoghi remoti e dotate di due sottomarini costruiti su misura per osservare il mondo sotto la superficie dell’oceano, Seabourn amplia la propria offerta di itinerari mantenendo inalterato l’elevato standard di servizio con cucina gourmet e lussuose sistemazioni in 132 suites. Sono sette le navi della flotta Seabourn dotate di sole suite di varie categorie: alle recenti navi expeditions, Venture e Pursuit, le più piccole della flotta, si affiancano Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn e Seabourn Quest che fanno parte della stessa famiglia con 229 suite quasi tutte con balcone.