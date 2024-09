MotoGP Emilia-Romagna | Bastianini vince di forza all’ultimo giro su Martin

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 22 settembre 2024) Life&People.it Il Gran Premiodell’scrive un altro capitolo importante nella trama di questo motomondiale. Sembrava una questione tra Bagnaia e, i due favoriti per la lotta al titolo, ma quando meno te l’aspetti ecco Enea, che tira fuori il coniglio dal cilindro regalando una gara superlativa. Con una “spallata” al cardiopalma, si prende la vittoria strappandola a Jorge: un finale al fotofinish che lascia il pubblico senza fiato.brilla, vittoria numero 100 per la Ducati in classe regina, sesto titolo costruttori, il quinto consecutivo, confermando uno strapotere indiscutibile. Sembrava tutto fatto per il sorpasso in classifica, invece è arrivata la doccia fredda per Pecco Bagnaia che vede allontanarsi Jorgenella classifica piloti ed è costretto a vedere il finale di corsa dai box.